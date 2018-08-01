Работа прокуратуры Херсонской области заблокирована

По словам собеседника агентства, сегодня во время проведения акции под зданием прокуратуры Херсонской области в помещение ворвались молодые люди и зажгли там несколько дымовых шашек, что привело к блокировке работы органа.



"Зашли молодые люди, не представились, не требовали встречи ни с кем из прокуратуры, просто сразу начали зажигать дымовые шашки. С собой еще принесли огромную коробку с большим количеством дымовых шашек. Пришлось сразу экстренно эвакуировать работников прокуратуры. Это привело к тому, что работа органа сейчас полностью заблокирована", - рассказал собеседник агентства.



Также, собеседник агентства добавил, что по факту зажигания дымовых шашек в помещении прокуратуры, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье хулиганство.



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