Робота прокуратури Херсонської області заблокована

За словами співрозмовника агентства, сьогодні під час проведення акції під будівлею прокуратури Херсонської області до приміщення увірвалися молодики й запалили там декілька димових шашок, що призвело до заблокування роботи органу.



"Зайшли молодики, не представилися, не вимагали зустрічі ні з ким з прокуратури, просто відразу почали запалювати димові шашки. З собою ще принесли величезну коробку з великою кількістю димових шашок. Довелося зразу екстрено евакуювати працівників прокуратури. Це призвело до того, що робота органу зараз цілком заблокована" - розповів співрозмовник агентства.



Також, співрозмовник агентства додав, що за фактом запалювання димових шашок у приміщенні прокуратури, зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження за статтею хуліганство.



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