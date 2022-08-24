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Работа компании "Фигаро-Кейтеринг" в условиях войны. Заявление руководства компании

Киев • УНН

 • 374161 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Вокруг компании «Фигаро-Кейтеринг» сейчас немало слухов и обсуждений. Для того, чтобы поставить точку в этих вопросах, владелец 99% доли компании инициировал официальное обращение для того, чтобы проинформировать всех заинтересованных лиц и контрагентов, а главное, чтобы исключить фантазии и домыслы некоторых людей.

Работа компании "Фигаро-Кейтеринг" в условиях войны. Заявление руководства компании

Заявление Александра Котолупа, мажоритарного владелеца и основателя компании «Фигаро-Кейтеринг»

«Компания «Фигаро-Кейтеринг» была основателем событийного кейтеринга в стране и уже 20 лет является одним из лидеров индустрии гостеприимства. За это время мы провели более 20 тысяч различных мероприятий и обслужили полтора миллиона гостей. Мы первые несколько лет обслуживали Украинский Дом на Международном Экономическом Форуме в Давосе, представляли Украину в Женеве на Ассамблее ООН и на выставках украинских компаний в Европе. Мы работали круглосуточно, в любое время года, в разных странах мира, во время пандемии; мы работаем и сейчас, и мы будем работать дальше.

Ровно полгода назад началось полномасштабное вторжение россии в нашу страну. Идет война. Во время войны некоторые люди, вышедшие из зоны комфорта и почувствовавшие неопределенность, не в состоянии контролировать ситуацию и идти на компромиссы, поэтому пытаются заниматься рейдерством. Ответственно заявляю, что личные отношения с моей бывшей женой, являющейся партнером компании, это сугубо личные отношения, а бизнес сейчас должен быть вторым фронтом Украины. Наша работа – улучшать события в жизни страны и людей, и мы не свернем с этого пути. Наша работа – это наша борьба, и мы будем работать дальше, а не впадать в уныние, как хочет наш враг.

Компания и дальше будет той, какой была, когда была создана и добилась успехов. Я хочу, чтобы компания работала в том составе владельцев, которые есть сейчас, и чтобы компания развивалась, набирала обороты, была и дальше той, какой ее знает вся Украина. Я готов создавать новые рабочие места, я нацелен даже в такое сложное время давать людям возможность зарабатывать и, соответственно, платить налоги в бюджет Украины. И на этом точка, это не обсуждается. Это моя принципиальная позиция! Да, сейчас трудные времена для всех, но мы их переживем все вместе. И этот период следует пройти без потерь. Я абсолютно открыт к общению и комментариям, поэтому готов ответить на все вопросы, касающиеся деятельности компании.

Также хочу поблагодарить неравнодушных людей, которые в это сложное время помогали мне и моим родственникам. Спасибо, что есть такие люди!

Слава Украине!»

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