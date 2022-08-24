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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Робота компанії "Фігаро-Кейтерінг" в умовах війни. Заява керівництва компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Навколо компанії «Фігаро-Кейтерінг» зараз чимало чуток та обговорень. Для того, щоб поставити крапку в цих питаннях, власник 99% частки компанії ініціював офіційне звернення для того, щоб проінформувати всіх зацікавлених осіб та контрагентів, а головне — щоб унеможливити фантазії та домисли деяких людей.

Робота компанії "Фігаро-Кейтерінг" в умовах війни. Заява керівництва компанії

Заява Олександра Котолупа, мажоритарного власника та засновника компанії «Фігаро-Кейтерінг»

«Компанія «Фігаро-Кейтерінг» була основоположником подієвого кейтерингу в країні і вже 20 років є одним із лідерів індустрії гостинності. За цей час ми провели понад 20 тисяч різних заходів та обслужили півтора мільйона гостей. Ми перші кілька років поспіль обслуговували Український Дім на Міжнародному Економічному Форумі у Давосі, представляли Україну в Женеві на Асамблеї ООН та на виставках українських компаній у Європі. Ми працювали цілодобово, будь-якої пори року, в різних країнах світу, під час пандемії; ми працюємо і зараз, і ми працюватимемо далі.

Рівно півроку тому почалося повномасштабне вторгнення росії в нашу країну. Зараз йде війна. Під час війни деякі люди, що вийшли із зони комфорту та відчули невизначеність, не в змозі контролювати ситуацію та йти на компроміси, тож намагаються займатися рейдерством. Відповідально заявляю, що особисті стосунки з моєю екс-дружиною, яка є партнером компанії, це суто особисті стосунки, а бізнес зараз має бути другим фронтом України. Наша робота – покращувати події у житті країни та людей, і ми не звернемо з цього шляху. Наша робота – це наша боротьба, і ми будемо працювати далі, а не засмучуватися, як хоче наш ворог.

Компанія й надалі буде тією, якою була, коли була створена та досягла успіхів. Я хочу, щоб компанія працювала у тому складі власників, які є зараз, і щоб компанія розвивалася, набирала обертів, була й надалі тією, якою її знає вся Україна. Я готовий створювати нові робочі місця, я націлений навіть у такі складні часи давати людям можливість заробляти і, відповідно, сплачувати податки до бюджету України. І на цьому крапка, це не обговорюється. Це моя принципова позиція! Так, зараз важкі часи для всіх, але ми їх переживемо всі разом. І цей період слід пройти без втрат. Я абсолютно відкритий для спілкування та коментарів, тому готовий відповісти на питання щодо діяльності компанії.

Також хочу подякувати небайдужим людям, які в цей складний час допомагали мені та моїм родичам. Дякую, що є такі люди!

Слава Україні та Разом до Перемоги!»

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