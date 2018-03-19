Рабочая группа еще не завершила работу над законопроектом о нацбезопасности - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодняшний день рабочая группа еще не закончила работу над законопроектом о национальной безопасности Украины. Об этом заседание комитета ВР по национальной безопасности и обороны заявил народный депутат Украины Иван Винник, передает УНН.
"Надо отметить, что рабочая группа еще не закончила работать над этим текстом. Пока мы должны констатировать необходимость расширения текста проекта и внесение каких-то критических поправок, на которых настаивают стандарты НАТО, к которым мы пытаемся сегодня реформировать наше законодательство", - заявил Винник.
Ранее представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что парламент должен ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.
Как сообщал УНН, закон о национальной безопасности изучается профильным комитетом парламента и экспертной средой НАТО.