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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12421 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17150 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63322 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74050 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 109111 просмотра

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Рабочая группа еще не завершила работу над законопроектом о нацбезопасности - нардеп

Рабочая группа еще не завершила работу над законопроектом о нацбезопасности - нардеп

Киев  •  УНН

 • 5540 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодняшний день рабочая группа еще не закончила работу над законопроектом о национальной безопасности Украины. Об этом заседание комитета ВР по национальной безопасности и обороны заявил народный депутат Украины Иван Винник, передает УНН.

"Надо отметить, что рабочая группа еще не закончила работать над этим текстом. Пока мы должны констатировать необходимость расширения текста проекта и внесение каких-то критических поправок, на которых настаивают стандарты НАТО, к которым мы пытаемся сегодня реформировать наше законодательство", - заявил Винник.

Ранее представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что парламент должен ускорить свою работу над законопроектом о национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНН, закон о национальной безопасности изучается профильным комитетом парламента и экспертной средой НАТО.

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