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Робоча група ще не завершила роботу над законопроектом про нацбезпеку – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На сьогоднішній день робоча група ще не закінчила роботу над законопроектом про національну безпеку України. Про це засідання комітету ВР з національної безпеки та оборони заявив народний депутат України Іван Вінник, передає УНН.

“Треба відмітити, що робоча група ще не закінчила працювати над цим текстом. Поки що ми мусимо констатувати про необхідність розширення тексту проекту і внесення якихось критичних правок, на яких наполягають стандарти НАТО, до яких ми намагаємось сьогодні реформувати наше законодавство”, — заявив Вінник.

Раніше представник Президента України в парламенті Ірина Луценко заявила, що парламент має пришвидшити свою роботу над законопроектом про національну безпеку України. 

Як повідомляв УНН, закон про національну безпеку вивчається профільним комітетом парламенту і експертним середовищем НАТО.

Українські Національні Новини

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