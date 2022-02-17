Делайте предзаказ в Цитрусе: первые смартфоны среднего класса с флагманской камерой от realme
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Самый быстрорастущий в мире бренд смартфонов зря времени не теряет и уже представил серию realme 9 Pro, которые весной точно будут радовать фанов бренда в Украине, пишет УНН.
Рассказали, чем интересны новинки realme и почему стоит сделать предварительный заказ в Цитрусе.
realme 9 Pro с лучшей производительностью 5G в своем сегменте
Полюбить realme 9 Pro можно не только за стильный дизайн, но и за лучшую в своем сегменте производительность.
В стильном дизайне новинка собрала такие характеристи:
6,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FHD+
6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти
8-ядерный процессор Snapdragon 695
Тройная основная камера с модулями 64 МП, 8 МП и 2 МП
16-мегапиксельная фронтальная камера
Аккумулятор емкостью 5 000 мАч
А благодаря спрятанному под дисплеем дактилоскопическому датчику ваша конфиденциальная информация будет надежно защищена, а вы всегда сможете получить быстрый доступ к своему телефону.
Интересно, что это будет первый смартфон, дебютирующий в основном календаре Парижской недели моды.
Эксперты предполагают, что новенький realme 9 Pro можно будет приобрести всего от 9 499 гривен.
realme 9 Pro Plus: Первая флагманская камера в смартфоне среднего класса
realme 9 Pro+ также может похвастаться новейшим интерфейсом realme UI 3.0 на базе Android 12.
Из основных характеристик:
6,43-дюймовый Super AMOLED дисплей
Основная камера 50 МП
Аккумулятор емкостью 4 500 мАч
Частота обновления 90 Гц
Также смартфон оснащен флагманским датчиком Sony IMX766 с поддержкой двойной стабилизации OIS+EIS, а камера 9 Pro+ имеет несколько уникальных технологий, таких как ProLight Imaging и AI Noise Cancellation 3.0.
В Цитрусе уже можно сделать предзаказ новинок realme 9 Pro и realme 9 Pro Plus, чтобы не пропустить старт продаж в Украине.
Ориентировочно, эксперты считают, что стоимость realme 9 Pro Plus будет от 12 999 гривен.
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