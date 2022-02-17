Робіть попереднє замовлення у Цитрусі: перші смартфони середнього класу з флагманською камерою від realme
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Найбільш швидкозростаючий у світі бренд смартфонів дарма часу не гає і вже представив серію realme 9 Pro, які навесні точно радуватимуть фанів бренду в Україні, пише УНН.
Розповіли, чим цікаві новинки realme і чому варто зробити попереднє замовлення у Цитрусі.
realme 9 Pro з найкращою продуктивністю 5G у своєму сегменті
Полюбити realme 9 Pro можна не лише за стильний дизайн, а й за найкращу у своєму сегменті продуктивність.
У стильному дизайні новинка зібрала такі характеристики:
6,6-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+
6 Гб оперативної та 128 Гб вбудованої пам'яті
8-ядерний процесор Snapdragon 695
Потрійна основна камера з модулями 64 МП, 8 МП та 2 МП
16-мегапіксельна фронтальна камера
Акумулятор ємністю 5 000 мАг
Завдяки захованому під дисплеєм дактилоскопічному датчику ваша конфіденційна інформація буде надійно захищена, а ви завжди зможете отримати швидкий доступ до свого телефону.
Цікаво, що це буде перший смартфон, який дебютує в основному календарі Паризького тижня моди.
Експерти припускають, що новенький realme 9 Pro можна буде придбати лише від 9499 гривень.
realme 9 Pro Plus: Перша флагманська камера у смартфоні середнього класу
9 Pro Plus також може похвалитися найновішим інтерфейсом realme UI 3.0 на базі Android 12.
З основних характеристик:
6,43-дюймовий Super AMOLED дисплей
Основна камера 50 МП
Акумулятор ємністю 4 500 мАг
Частота оновлення 90 Гц
Також смартфон оснащений флагманським датчиком Sony IMX766 з підтримкою подвійної стабілізації OIS+EIS, а камера 9 Pro Plus має кілька унікальних технологій, таких як ProLight Imaging та AI Noise Cancellation 3.0.
У Цитрусі вже можна зробити попереднє замовлення новинок realme 9 Pro і realme 9 Pro Plus, щоб не пропустити старт продажів в Україні.
Експерти вважають, що вартість realme 9 Pro Plus може бути від 12 999 гривень.
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