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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 55333 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Робіть попереднє замовлення у Цитрусі: перші смартфони середнього класу з флагманською камерою від realme

Робіть попереднє замовлення у Цитрусі: перші смартфони середнього класу з флагманською камерою від realme

Київ • УНН

 • 35217 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Найбільш швидкозростаючий у світі бренд смартфонів дарма часу не гає і вже представив серію realme 9 Pro, які навесні точно радуватимуть фанів бренду в Україні, пише УНН.

Розповіли, чим цікаві новинки realme і чому варто зробити попереднє замовлення у Цитрусі.

realme 9 Pro з найкращою продуктивністю 5G у своєму сегменті

Полюбити realme 9 Pro можна не лише за стильний дизайн, а й за найкращу у своєму сегменті продуктивність.

У стильному дизайні новинка зібрала такі характеристики:

6,6-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю FHD+
6 Гб оперативної та 128 Гб вбудованої пам'яті
8-ядерний процесор Snapdragon 695
Потрійна основна камера з модулями 64 МП, 8 МП та 2 МП
16-мегапіксельна фронтальна камера
Акумулятор ємністю 5 000 мАг

Завдяки захованому під дисплеєм дактилоскопічному датчику ваша конфіденційна інформація буде надійно захищена, а ви завжди зможете отримати швидкий доступ до свого телефону.

Цікаво, що це буде перший смартфон, який дебютує в основному календарі Паризького тижня моди.

Експерти припускають, що новенький realme 9 Pro можна буде придбати лише від 9499 гривень.

realme 9 Pro Plus: Перша флагманська камера у смартфоні середнього класу

9 Pro Plus також може похвалитися найновішим інтерфейсом realme UI 3.0 на базі Android 12.

З основних характеристик:

6,43-дюймовий Super AMOLED дисплей
Основна камера 50 МП
Акумулятор ємністю 4 500 мАг
Частота оновлення 90 Гц

Також смартфон оснащений флагманським датчиком Sony IMX766 з підтримкою подвійної стабілізації OIS+EIS, а камера 9 Pro Plus має кілька унікальних технологій, таких як ProLight Imaging та AI Noise Cancellation 3.0.

У Цитрусі вже можна зробити попереднє замовлення новинок realme 9 Pro і realme 9 Pro Plus, щоб не пропустити старт продажів в Україні.

Експерти вважають, що вартість realme 9 Pro Plus може бути від 12 999 гривень.

А для максимальної вигоди приносьте свої старі ґаджети та оплачуйте ними до 90% вартості новинки з послугою Цитрус Обмін!

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