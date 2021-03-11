СНБО рассмотрит вопрос санкций против белорусских топ-чиновников - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны намерен рассмотреть вопрос ведения санкций против белорусских топ-чиновников. Об этом в своем Telegram-канале написал глава межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде "За демократическую Беларусь", народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Цитата:
"Офис Президента сообщил, что санкции в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов рассмотрят в СНБО. Пришел ответ от председателя Офиса Президента о том, что мой запрос о введении санкций в отношении белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко, передан в СНБО", - написал Гончаренко.
Детали
Он отметил, что "это хорошие новости, ведь, например, большое количество белорусских бизнесменов и топ-чиновников до сих пор находятся не под санкциями".
Дополнение
В Беларуси в августе 2020 года начались протесты, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям. Запад ввел санкции против белорусских топ-чиновников.