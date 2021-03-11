РНБО розгляне питання санкцій проти білоруських топ-чиновників - нардеп

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"Офіс Президента повідомив, що санкції стосовно білоруських топ-чиновників та бізнесменів розглянуть в РНБО. Надійшла відповідь від голови Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій стосовно білоруських топ-чиновників та бізнесменів, які своїми статками підтримують режим Лукашенка, переданий до РНБО", - написав Гончаренко.

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Він зауважив, що "це гарні новини, адже, наприклад, велика кількість білоруських бізнесменів та топ-чиновників досі знаходяться не під санкціями".

Доповнення

У Білорусі у серпні 2020 року розпочалися протести, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв. Захід ввів санкції проти білоруських топ-чиновників.