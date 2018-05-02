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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СНБО рассмотрит вопрос о расширении границ полигонов для испытания нового вооружения

Киев • УНН

 • 7247 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня рассмотрит вопрос о расширении полигонов для испытаний новейшего украинского вооружения. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает УНН.

СНБО рассмотрит вопрос о расширении границ полигонов для испытания нового вооружения

"Хочу подчеркнуть, у нас в Украине после оккупации Крыма нет достаточных полигонов, которые испытывают эту дальность (разработанного в Украине нового вооружения - ред.), потому что предыдущая дальность еще в полигоны вписывалась. И нам нужно внести некоторые технические изменения, которые расширяют границы полигонов и дают возможность продолжать успешные испытания", - рассказал Глава государства.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что усовершенствованный боевой модуль "Дуплет", предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.

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