СНБО рассмотрит вопрос о расширении границ полигонов для испытания нового вооружения

"Хочу подчеркнуть, у нас в Украине после оккупации Крыма нет достаточных полигонов, которые испытывают эту дальность (разработанного в Украине нового вооружения - ред.), потому что предыдущая дальность еще в полигоны вписывалась. И нам нужно внести некоторые технические изменения, которые расширяют границы полигонов и дают возможность продолжать успешные испытания", - рассказал Глава государства.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что усовершенствованный боевой модуль "Дуплет", предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.