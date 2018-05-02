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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18356 перегляди

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РНБО розгляне питання про розширення меж полігонів для випробування нового озброєння

Київ • УНН

 • 7247 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України сьогодні розгляне питання про розширення полігонів для випробувань новітнього українського озброєння. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає УНН.

РНБО розгляне питання про розширення меж полігонів для випробування нового озброєння

“Хочу наголосити, у нас в Україні після окупації Криму немає достатніх полігонів, які випробовують цю дальність (розробленого в Україні нового озброєння — ред.), бо попередня дальність ще в полігони вписувалася. І нам потрібно внести деякі технічні зміни, які розширюють межі полігонів і дають можливість продовжувати успішні випробування”, — розповів Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко заявив про успішні випробування протитанкового комплексу "Скіф"

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що удосконалений бойовий модуль “Дуплет”, що призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування. 

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