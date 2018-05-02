РНБО розгляне питання про розширення меж полігонів для випробування нового озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України сьогодні розгляне питання про розширення полігонів для випробувань новітнього українського озброєння. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає УНН.
“Хочу наголосити, у нас в Україні після окупації Криму немає достатніх полігонів, які випробовують цю дальність (розробленого в Україні нового озброєння — ред.), бо попередня дальність ще в полігони вписувалася. І нам потрібно внести деякі технічні зміни, які розширюють межі полігонів і дають можливість продовжувати успішні випробування”, — розповів Глава держави.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повідомив, що удосконалений бойовий модуль “Дуплет”, що призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування.