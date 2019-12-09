СНБО ошибочно внесло в санкционный список жительницу Бахмута

"К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, было внесено Агапову Викторию Сергеевну, жительницу города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой "территориальной избирательной комиссии" на оккупированной территории Донецкой области", - написал он.

Так, на заседании СНБО Украины в субботу, 7 декабря, под председательством Президента Владимира Зеленского этот вопрос был рассмотрен и проголосовано решение о внесении соответствующих изменений в указ Президента с целью исправления допущенной несправедливости.

Данилов отметил, что по возвращении Зеленского будет подписан соответствующий указ.

"Сегодня был телефонный разговор с Викторией Сергеевной и извинился за допущенную ошибку. Проинформировал, что по возвращении Президента Владимира Зеленского со встречи в нормандской формате, будет подписан соответствующий указ, проект которого уже подготовлен аппаратом СНБО к подписи", - пояснил он.

Напомним, Данилов заявил, что за последний месяц в Украине отражено 11 кибератак.