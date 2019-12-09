РНБО помилково внесла до санкційного списку жительку Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. До санкційного списку осіб, які причетні до терористичної діяльності, випадково потрапила жителька міста Бахмута Агапова Вікторія Сергіївна, яку переплутали з іншою Агаповою. Про це на своїй сторінку у Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН.
"На жаль, під час формування санкційних списків допущена прикра неточність і до переліку осіб, які причетні до терористичної діяльності, було внесено Агапову Вікторію Сергіївну, жительку міста Бахмут, яка на відміну від іншої Агапової не має жодного стосунку до роботи так званої "територіальної виборчої комісії" на окупованій території Донецької області", - написав він.
Так, на засіданні РНБО України в суботу, 7 грудня, під головуванням Президента Володимира Зеленського це питання було розглянуто і проголосоване рішення про внесення відповідних змін до указу Президента з метою виправлення допущеної несправедливості.
Данілов зазначив, що після повернення Зеленського буде підписаний відповідний указ.
"Сьогодні мав телефону розмову з Вікторією Сергіївною і вибачився за допущену помилку. Поінформував, що після повернення Президента Володимира Зеленського з зустрічі в Нормандському форматі, буде підписаний відповідний указ, проект якого вже підготовлений апаратом РНБО до підпису", - пояснив він.
Нагадаємо, Данілов заявив, що за останній місяць в Україні відбито 11 кібератак.