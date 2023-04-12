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Риск птичьего гриппа снижается: в Англии разрешают держать домашних птиц на улице

Риск птичьего гриппа снижается: в Англии разрешают держать домашних птиц на улице

Киев • УНН

 • 225016 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во вторник в правительстве Англии заявили, что домашнюю птицу, которая содержится в неволе, можно будет снова держать на улице. Разрешение вступит в силу уже со следующей недели, поскольку риск заболеть птичьим гриппом в стране снижается, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлимс заявила, что распоряжение о запрете содержания птиц на улицах в Англии и Уэльсе будет отменено в 00.01 во вторник, 18 апреля.

Главный ветеринарный врач Великобритании предупредила, что, несмотря на снятие запрета, все же необходимо будет поддерживать "строгие стандарты" биобезопасности, поскольку ожидается, что птичий грипп еще будет циркулировать в окружающей среде в течение нескольких недель.

Также это решение будет означать, что яйца, снесенные птицами, которые находились на открытой местности могут снова появляться в свободной продаже.

Напомним

Меры против содержания птиц на открытых местностях были внедрены во время крупнейшей в мире вспышки птичьего гриппа.

За последний год в Великобритании было подтверждено более 330 случаев заболевания, из-за этого было уничтожено 4 миллиона птиц.

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