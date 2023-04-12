Ризик пташиного грипу знижується: в Англії дозволяють тримати домашніх птахів на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У вівторок в уряді Англії заявили, що свійську птицю, яка утримується в неволі, можна буде знову тримати на вулиці. Дозвіл набуде чинності вже з наступного тижня, оскільки ризик захворіти на пташиний грип у країні знижується, передає УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Головний ветеринарний лікар Великої Британії Крістін Міддлімс заявила, що розпорядження про заборону утримування птахів на вулицях в Англії та Уельсі буде скасовано о 00.01 у вівторок, 18 квітня.
Доповнення
Головний ветеринарний лікар Великобританії попередила, що, попри зняття заборони, все ж необхідно буде підтримувати "суворі стандарти" біобезпеки, оскільки очікують, що пташиний грип ще циркулюватиме у навколишньому середовищі протягом кількох тижнів.
Також це рішення означатиме, що яйця знесені птахами, які перебували на відкритій місцевості можуть знову з'являтися у вільному продажі.
Нагадаємо
Заходи проти утримання птахів на відкритих місцевостях були впроваджені під час найбільшого у світі спалаху пташиного грипу.За останній рік у Великій Британії було підтверджено понад 330 випадків захворювання, через це було знищено 4 мільйони птахів.