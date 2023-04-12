Ризик пташиного грипу знижується: в Англії дозволяють тримати домашніх птахів на вулиці

ukru
Ексклюзив
15:02 • 44040 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 72345 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 104630 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 237513 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 173294 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 168699 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 263060 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454756 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345950 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357288 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 199967 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 172624 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 141990 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 134313 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 96256 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 237526 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 263071 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 499775 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 634694 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 659328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 43252 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 50577 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 134313 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 172624 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 199967 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Ризик пташиного грипу знижується: в Англії дозволяють тримати домашніх птахів на вулиці

Ризик пташиного грипу знижується: в Англії дозволяють тримати домашніх птахів на вулиці

Київ • УНН

 • 225019 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У вівторок в уряді Англії заявили, що свійську птицю, яка утримується в неволі, можна буде знову тримати на вулиці. Дозвіл набуде чинності вже з наступного тижня, оскільки ризик захворіти на пташиний грип у країні знижується, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Головний ветеринарний лікар Великої Британії Крістін Міддлімс заявила, що розпорядження про заборону утримування птахів на вулицях в Англії та Уельсі буде скасовано о 00.01 у вівторок, 18 квітня.

Доповнення

Головний ветеринарний лікар Великобританії попередила, що, попри зняття заборони, все ж необхідно буде підтримувати "суворі стандарти" біобезпеки, оскільки очікують, що пташиний грип ще циркулюватиме у навколишньому середовищі протягом кількох тижнів.

Також це рішення означатиме, що яйця знесені птахами, які перебували на відкритій місцевості можуть знову з'являтися у вільному продажі.

Нагадаємо

Заходи проти утримання птахів на відкритих місцевостях були впроваджені під час найбільшого у світі спалаху пташиного грипу.За останній рік у Великій Британії було підтверджено понад 330 випадків захворювання, через це було знищено 4 мільйони птахів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38