Ровенского священника, совершившего двойное ДТП, отстранили от службы
Киев • УНН
РОВНО-Киев. 12 ноября. УНН. Ровенского протоиерея Дмитрия из села Дмитровка, который пьяным спровоцировал двойное ДТП на международной трассе "Киев-Чоп", отстранили от службы. Такой указ подписал архиепископ Ровенский и Острожский УПЦ КП Иларион, передает корреспондент УНН.
“Протоиерей Дмитрий за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, поведение, унижающее честь и достоинство православного пастыря, освобождается от обязанностей настоятеля прихода св. праведной Улянии Ольшанской г. Ровно и запрещается в священнослужении”, — говорится в указе.
Как сообщал УНН, вблизи села Бабин 9 ноября священник устроил двойное ДТП. Он врезался в один из автомобилей, тот отлетел и протаранил грузовик. В то же время в авто священника врезался легковой автомобиль, в котором ехали монахини Московского патриархата. Две женщины госпитализированы с переломами конечностей.