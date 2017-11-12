Ровенского священника, совершившего двойное ДТП, отстранили от службы

“Протоиерей Дмитрий за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, поведение, унижающее честь и достоинство православного пастыря, освобождается от обязанностей настоятеля прихода св. праведной Улянии Ольшанской г. Ровно и запрещается в священнослужении”, — говорится в указе.

Как сообщал УНН, вблизи села Бабин 9 ноября священник устроил двойное ДТП. Он врезался в один из автомобилей, тот отлетел и протаранил грузовик. В то же время в авто священника врезался легковой автомобиль, в котором ехали монахини Московского патриархата. Две женщины госпитализированы с переломами конечностей.