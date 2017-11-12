Рівненського священика, який вчинив подвійне ДТП, відсторонили від служби

“Протоієрей Дмитро за скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння, поведінку, яка принижує честь та гідність православного пастиря, звільняється від обов’язків настоятеля парафії св. праведної Улянії Ольшанської м. Рівне і забороняється у священнослужінні”, — йдеться в указі.

Як повідомляв УНН, поблизу села Бабин 9 листопада священик влаштував подвійне ДТП. Він врізався в один з автомобілів, той відлетів та протаранив вантажівку. Водночас в авто священика врізався легковик, у якому їхали монахині Московського патріархату. Двоє жінок госпіталізовані з переломами кінцівок.