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Рівненського священика, який вчинив подвійне ДТП, відсторонили від служби

Київ • УНН

 • 14139 перегляди

РІВНЕ-КИІВ. 12 листопада. УНН. Рівненського Протоєрея Дмитра з села Дмитрівка, який п’яним спровокував подвійне ДТП на міжнародній трасі “Київ-Чоп”, відсторонили від служби. Такий указ підписав архієпископ Рівненський та Острозький УПЦ КП Іларіон, передає кореспондент УНН.

“Протоієрей Дмитро за скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння, поведінку, яка принижує честь та гідність православного пастиря, звільняється від обов’язків настоятеля парафії св. праведної Улянії Ольшанської м. Рівне і забороняється у священнослужінні”, — йдеться в указі.

Як повідомляв УНН, поблизу села Бабин 9 листопада священик влаштував подвійне ДТП. Він врізався в один з автомобілів, той відлетів та протаранив вантажівку. Водночас в авто священика врізався легковик, у якому їхали монахині Московського патріархату. Двоє жінок госпіталізовані з переломами кінцівок.

Українські Національні Новини

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