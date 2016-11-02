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15 марта, 19:03 • 115015 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166057 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137623 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130100 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112650 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105380 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101364 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ровенский суд изъял у копателей янтаря автомобиль и мотопомпу

Ровенский суд изъял у копателей янтаря автомобиль и мотопомпу

Киев • УНН

 • 8560 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Рокитновский районный суд Ровенской наложил арест на автомобиль и мотопомпу, которую у старателей изъяла полиция. Об этом проинформировал исполняющий обязанности руководителя Сарненской местной прокуратуры Ровенской области Артур Стельмащук, сообщает УНН.

По его словам, до окончания расследования орудия незаконной добычи хранятся в райотделе полиции. Автомобиль "Mercedes-benz 300 D", которым управлял житель Рокитновского района, с прицепом, на котором обнаружено прикрепленную мотопомпу кустарного производства, правоохранители остановили вблизи леса на дороге из райцентра Рокитное до с. Старое Село 28 октября этого года. Сарненской местной прокуратурой начато осуществление процессуального руководства в уголовном производстве по факту приготовления к незаконной добычи янтаря (ч.1 ст.14, ч.2 ст.240 УК Украины).

Напомним, как сообщал УНН, в Ровенской области правоохранители задержали искателя янтаря.

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