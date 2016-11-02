Ровенский суд изъял у копателей янтаря автомобиль и мотопомпу

По его словам, до окончания расследования орудия незаконной добычи хранятся в райотделе полиции. Автомобиль "Mercedes-benz 300 D", которым управлял житель Рокитновского района, с прицепом, на котором обнаружено прикрепленную мотопомпу кустарного производства, правоохранители остановили вблизи леса на дороге из райцентра Рокитное до с. Старое Село 28 октября этого года. Сарненской местной прокуратурой начато осуществление процессуального руководства в уголовном производстве по факту приготовления к незаконной добычи янтаря (ч.1 ст.14, ч.2 ст.240 УК Украины).

Напомним, как сообщал УНН, в Ровенской области правоохранители задержали искателя янтаря.