Рівненський суд вилучив у копачів бурштину автомобіль і мотопомпу
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Рокитнівський районний суд на Рівненщині наклав арешт на автомобіль і мотопомпу, яку в старателів вилучила поліція. Про це проінформував виконувач обов’язків керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області Артур Стельмащук, повідомляє УНН.
За його словами, до закінчення розслідування знаряддя незаконного видобутку зберігаються у райвідділі поліції. Автомобіль “Mercedes-benz 300 D”, яким керував мешканець Рокитнівського району, із причепом, на якому виявлено прикріплену мотопомпу кустарного виробництва, правоохоронці зупинили поблизу лісу на дорозі з райцентру Рокитне до с. Старе Село 28 жовтня цього року. Сарненською місцевою прокуратурою розпочато здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактом готування до незаконного видобутку бурштину (ч.1 ст.14, ч.2 ст.240 КК України).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Рівненщині правоохоронці затримали бурштиношукача.