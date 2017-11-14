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Ровенские "атомщики" надеялись купить 260 бутылок вина по 40 грн

Ровенские "атомщики" надеялись купить 260 бутылок вина по 40 грн

Киев  •  УНН

 • 7776 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Обособленное подразделение "Ровенская АЭС" государственного предприятия "НАЭК" Энергоатом" планировал закупить 260 бутылок вина стоимостью 40 грн за бутылку. Об этом говорится на портале публичных закупок "Prozorro", передает УНН.

Ориентировочная стоимость закупки составила 10 тыс 621 грн. На эти средства "атомщики" планировали закупить 260 бутылок вина. А значит за каждую бутылку они надеялись заплатить 40 грн.

Однако, торги так и не состоялись из-за отсутствия предложений.

Напомним, по словам эксперта И.Товкача, стоимость качественного отечественного вина должна составлять около 100 грн за бутылку.

Добавим, что эксперты недавно проверили вина украинского производства на содержание диоксида серы. Превышение допустимой нормы было зафиксировано в напитках таких брендов, как: Chardonnay от Cotnar (25 вместо 20 мг/дм3) и Алиготе 2016 от "Винодельческого хозяйства князя Трубецкого".

При этом, качественными оказались образцы продукции следующих производителей: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель, Villa Krim, Bolgrad, Чизай, Коблево.

К тому же, вино Мадера бренда "Коктебель" попало в перечень лучших вин мира.

Украинские Национальные Новости

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