Ровенские "атомщики" надеялись купить 260 бутылок вина по 40 грн

Ориентировочная стоимость закупки составила 10 тыс 621 грн. На эти средства "атомщики" планировали закупить 260 бутылок вина. А значит за каждую бутылку они надеялись заплатить 40 грн.

Однако, торги так и не состоялись из-за отсутствия предложений.

Напомним, по словам эксперта И.Товкача, стоимость качественного отечественного вина должна составлять около 100 грн за бутылку.

Добавим, что эксперты недавно проверили вина украинского производства на содержание диоксида серы. Превышение допустимой нормы было зафиксировано в напитках таких брендов, как: Chardonnay от Cotnar (25 вместо 20 мг/дм3) и Алиготе 2016 от "Винодельческого хозяйства князя Трубецкого".

При этом, качественными оказались образцы продукции следующих производителей: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель, Villa Krim, Bolgrad, Чизай, Коблево.

К тому же, вино Мадера бренда "Коктебель" попало в перечень лучших вин мира.