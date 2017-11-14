Рівненські “атомники” сподівалися купити 260 пляшок вина по 40 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Відокремлений підрозділ “Рівненська АЕС” державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” планував закупити 260 пляшок вина вартістю 40 грн за пляшку. Про цей йдеться на порталі публічних закупівель “Prozorro”, передає УНН.
Орієнтовна вартість закупівлі становила 10 тис 621 грн. На ці кошти “атомники” планували закупити 260 пляшок вина. А отже за кожну пляшку вони сподівалися заплатити 40 грн.
Однак, торги так і не відбулися через відсутність пропозицій.
Нагадаємо, за словами експерта І.Товкача, вартість якісного вітчизняного вина повинна складати приблизно 100 грн за пляшку.
Додамо, що експерти нещодавно перевірили вина українського виробництва на вміст діоксиду сірки. Перевищення допустимої норми було зафіксовано в напоях таких брендів, як: Chardonnay від Cotnar (25 замість 20 мг/дм3) і Аліготе 2016 року від “Виноробного господарства князя Трубецького”.
При цьому, якісними виявилися зразки продукції наступних виробників: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель, Villa Krim, Bolgrad, Чизай, Коблево.
До того ж, вино Мадера бренду “Коктебель” потрапило до переліку кращих вин світу.