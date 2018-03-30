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Уровень пробок в столице перед выходными достиг 7 баллов

Уровень пробок в столице перед выходными достиг 7 баллов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок перед выходными достиг отметки в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины), ГолосиивськомуЮ улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах. Пробка уторився на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро (в обе стороны).

Также, пробки образовались на улице Саперно-Слободская (в обе стороны), проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой, Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), Кольцевой дороге, Днепровской набережной.

Сейчас движение затруднено на Московском и Южном мостах.

Напомним, завтра 31 марта, в Киеве в связи с проведением на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине" изменятся маршруты общественного транспорта.

Украинские Национальные Новости

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