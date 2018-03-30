Рівень заторів у столиці перед вихідними досяг 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів перед вихідними досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини), ГолосіївськомуЮ вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів (в бік Печерського моста), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях. Затор уторився на Набережному шосе від Поштової площі і до моста Метро (в обидва боки).
Також, затори утворилися на вулиці Саперно-Слобідська (в обидві сторони), проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій, Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана. Крім того, вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), Кільцевій дорозі, Дніпровській набережній.
Наразі рух ускладнений на Московському та Південному мостах.
Нагадаємо, завтра 31 березня, в Києві у зв’язку з проведенням на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні" зміняться маршрути громадського транспорту.