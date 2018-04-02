Уровень утренних пробок в столице оценивается в 6 баллов

Так, движение затруднено в центральной части Киева в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от "Чайки" и до метро "Берестейская"), Романа Шухевича и Степана Бандеры (в сторону Петровки), Николая Бажана, Соборности и Броварском проспекте в сторону Правого берега, а также на Голосеевском проспекте в сторону Центрального автовокзала.

Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Набережно-Крещатицькой и Набережно-Рыбальской, Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской. Пробки есть на улице Саперно-Слободская, Семена Скляренко, Братиславская, Богатырская и других. Добавим, что заторы образовались на Кольцевой дороге.

Сейчас движение затруднено на Южном, Метро и Патона мостах.

Напомним, из-за порывов ветра на территории Украины без электроснабжения осталось 192 населенных пункта.