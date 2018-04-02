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Рівень ранкових заторів в столиці оцінюється в 6 балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Києві рівень ранкових заторів на дорогах оцінюється в 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух ускладнений в центральній частині Києва в районі станцій метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”.

Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від “Чайки” і до метро “Берестейська”), Романа Шухевича та Степана Бандери (в бік Петрівки), Миколи Бажана, Соборності та Броварському проспектах в бік Правого берега, а також на Голосіївському проспекті в бік Центрального автовокзалу.

Затори є на вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, Дарницькому та Харківському шосе, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Набережному шосе (від моста Метро та до Поштової площі), Набережно-Крещатицькій та Набережно-Рибальскій, Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.

Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Богатирській. Затори є на вулиці Саперно-Слобідська, Семена Скляренка, Братиславська, Богатирська та інших. Додамо, що затори утворились на Кільцевій дорозі.

Наразі рух ускладнений на Південному, Метро та Патона мостах.

Нагадаємо, через пориви вітру на території України без електропостачання залишилося 192 населених пункти.

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