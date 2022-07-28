Уровень моря в Великобритании поднимается быстрее, чем столетие назад - исследование

Детали

Ежегодное исследование «Состояние климата Великобритании в 2021 году» показало, что последние десятилетия были «более теплыми, более влажными и солнечными», чем 20-й век, после того, как на прошлой неделе температура впервые превысила 40 градусов по Цельсию, установив рекорд.

«Отчет продолжает показывать влияние повышения глобальной температуры на климат в Великобритании», — говорится в заключении Метеорологического бюро страны.

Метеорологи отметили в отчете, что уровень моря за последние три десятилетия повысился в некоторых местах более чем вдвое по сравнению с началом 1900-х годов. Показатели выросли примерно на 16,5 см с 1990 года – примерно на 3-5,2 мм в год по сравнению с 1,5 мм в год в начале прошлого века.

Метеорологическое бюро сообщило, что это подвергает все большее количество участков прибрежных земель большим и частым штормовым нагонам и воздействиям волн, вызванных ветром.

Ежегодное исследование также показало, что Британия нагревается в целом стабильными, но несколько более высокими темпами. Рекордные температуры, такие как беспрецедентная волна тепла на прошлой неделе, «становятся скорее обычным явлением, чем исключением».

Добавим

В ноябре прошлого года Великобритания принимала саммит COP26, на котором десятки стран согласовали коллективные меры, чтобы попытаться предотвратить катастрофическое изменение климата.

Но растут опасения, что страны могут затормозить с выполнением обязательств, в том числе с прекращением финансирования проектов по добыче ископаемого топлива, поскольку они пытаются заменить импорт российских энергоресурсов.

Министр иностранных дел Лиз Трасс — фаворит в битве за лидерство, чтобы заменить уходящего премьер-министра Бориса Джонсона — пообещала сократить сборы за энергию, предназначенные для сектора возобновляемых источников энергии, чтобы помочь людям пережить кризис ухудшающейся стоимости жизни.