Уровень моря в Великобритании поднимается быстрее, чем столетие назад - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Уровень моря вокруг Великобритании повышается гораздо быстрее, чем столетие назад, в то время как страна нагревается чуть больше, чем в среднем мир, заявили в четверг ведущие метеорологи. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Ежегодное исследование «Состояние климата Великобритании в 2021 году» показало, что последние десятилетия были «более теплыми, более влажными и солнечными», чем 20-й век, после того, как на прошлой неделе температура впервые превысила 40 градусов по Цельсию, установив рекорд.
«Отчет продолжает показывать влияние повышения глобальной температуры на климат в Великобритании», — говорится в заключении Метеорологического бюро страны.
Метеорологи отметили в отчете, что уровень моря за последние три десятилетия повысился в некоторых местах более чем вдвое по сравнению с началом 1900-х годов. Показатели выросли примерно на 16,5 см с 1990 года – примерно на 3-5,2 мм в год по сравнению с 1,5 мм в год в начале прошлого века.
Метеорологическое бюро сообщило, что это подвергает все большее количество участков прибрежных земель большим и частым штормовым нагонам и воздействиям волн, вызванных ветром.
Ежегодное исследование также показало, что Британия нагревается в целом стабильными, но несколько более высокими темпами. Рекордные температуры, такие как беспрецедентная волна тепла на прошлой неделе, «становятся скорее обычным явлением, чем исключением».
Добавим
В ноябре прошлого года Великобритания принимала саммит COP26, на котором десятки стран согласовали коллективные меры, чтобы попытаться предотвратить катастрофическое изменение климата.
Но растут опасения, что страны могут затормозить с выполнением обязательств, в том числе с прекращением финансирования проектов по добыче ископаемого топлива, поскольку они пытаются заменить импорт российских энергоресурсов.
Министр иностранных дел Лиз Трасс — фаворит в битве за лидерство, чтобы заменить уходящего премьер-министра Бориса Джонсона — пообещала сократить сборы за энергию, предназначенные для сектора возобновляемых источников энергии, чтобы помочь людям пережить кризис ухудшающейся стоимости жизни.