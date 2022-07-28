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Рівень моря у Великій Британії піднімається швидше, ніж сторіччя тому - дослідження

Рівень моря у Великій Британії піднімається швидше, ніж сторіччя тому - дослідження

Київ • УНН

 • 131422 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Рівень моря навколо Великої Британії підвищується набагато швидше, ніж сторіччя тому, у той час як країна нагрівається трохи більше, ніж у середньому світ, заявили у четвер провідні метеорологи. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Щорічне дослідження «Стан клімату Великої Британії в 2021 році» показало, що останні десятиліття були «теплішими, вологішими та сонячнішими», ніж 20-те століття, після того, як минулого тижня температура вперше перевищила 40 градусів за Цельсієм, встановивши рекорд.

«Цьогорічний звіт продовжує показувати вплив підвищення глобальної температури на клімат у Великій Британії», — йдеться у висновку Метеорологічного бюро країни.

Метеорологи зазначили у звіті, що рівень моря за останні три десятиліття підвищився у деяких місцях більш ніж удвічі порівняно з початком 1900-х років. Показники зросли приблизно на 16,5 см з 1990 року - приблизно на 3-5,2 мм на рік порівняно з 1,5 мм на рік на початку минулого століття.

Метеорологічне бюро повідомило, що це піддає дедалі більше ділянок прибережних земель більшим і найчастішим штормовим нагонам і впливам хвиль, спричинених вітром.

Щорічне дослідження також показало, що Британія нагрівається в цілому стабільними, але трохи вищими темпами. Рекордні температури, такі як безпрецедентна хвиля тепла минулого тижня, «стають скоріше звичайним явищем, ніж винятком».

Додамо

У листопаді минулого року Велика Британія приймала саміт COP26, на якому десятки країн узгодили колективні заходи, щоб спробувати запобігти катастрофічній зміні клімату.

Але зростають побоювання, що країни можуть загальмувати з виконанням зобов'язань, у тому числі з припиненням фінансування проектів з видобутку викопного палива, оскільки вони намагаються замінити імпорт російських енергоресурсів.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс — фаворит у битві за лідерство, щоб замінити прем'єр-міністра Бориса Джонсона, що йде, — пообіцяла скоротити збори за енергію, призначені для сектора відновлюваних джерел енергії, щоб допомогти людям пережити кризу вартості життя, що погіршується.

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