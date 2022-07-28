Рівень моря у Великій Британії піднімається швидше, ніж сторіччя тому - дослідження

КИЇВ. 28 липня. УНН. Рівень моря навколо Великої Британії підвищується набагато швидше, ніж сторіччя тому, у той час як країна нагрівається трохи більше, ніж у середньому світ, заявили у четвер провідні метеорологи. Про це УНН пише з посиланням на AFP.