Уровень безработицы в Германии снизился до рекордно низкого уровня за 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В апреле текущего года коэффициент безработицы в Германии продолжил снижение до 4,9% и опустился ниже зафиксированного в 1990 году рекордно низкого уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Такие данные опубликовало Федеральное агентство по труду ФРГ.
Согласно этим данным, после сезонной корректировки число безработных в Германии в апреле составило 2,229 млн человек, снизившись на 72 тыс. человек в сравнении с предыдущим месяцем, коэффициент безработицы составил 4,9%.
Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле сообщил журналистам, что число занятых последовательно увеличивалось в течение длительного времени до настоящего момента, а востребованность предприятий в новых работниках оставалась на очень высоком по сравнению с прошлым годом уровне.
В последние годы экономика Германии продолжает расти, а уровень безработицы последовательно снижаться год за годом.
Однако со второго полугодия 2018 года экономика страны испытывает заметный спад. По прогнозам немецкого правительства, в текущем году экономика Германии вырастет на 1%. Это ниже зафиксированных в прошлом году 1,4%.
Напомним, товарооборот Украины с Германией в прошлом году вырос на 13%, а кроме того, в Украине заходят немецкие инвестиции.