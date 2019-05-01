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Уровень безработицы в Германии снизился до рекордно низкого уровня за 30 лет

Уровень безработицы в Германии снизился до рекордно низкого уровня за 30 лет

Киев  •  УНН

 • 29223 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В апреле текущего года коэффициент безработицы в Германии продолжил снижение до 4,9% и опустился ниже зафиксированного в 1990 году рекордно низкого уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Такие данные опубликовало Федеральное агентство по труду ФРГ.

Согласно этим данным, после сезонной корректировки число безработных в Германии в апреле составило 2,229 млн человек, снизившись на 72 тыс. человек в сравнении с предыдущим месяцем, коэффициент безработицы составил 4,9%.

Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле сообщил журналистам, что число занятых последовательно увеличивалось в течение длительного времени до настоящего момента, а востребованность предприятий в новых работниках оставалась на очень высоком по сравнению с прошлым годом уровне.

В последние годы экономика Германии продолжает расти, а уровень безработицы последовательно снижаться год за годом.

Однако со второго полугодия 2018 года экономика страны испытывает заметный спад. По прогнозам немецкого правительства, в текущем году экономика Германии вырастет на 1%. Это ниже зафиксированных в прошлом году 1,4%.

Напомним, товарооборот Украины с Германией в прошлом году вырос на 13%, а кроме того, в Украине заходят немецкие инвестиции.

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