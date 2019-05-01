Рівень безробіття в Німеччині знизився до рекордно низького рівня за 30 років

КИЇВ. 1 травня. УНН. У квітні поточного року коефіцієнт безробіття в Німеччині продовжив зниження до 4,9% і опустився нижче зафіксованого в 1990 році рекордно низького рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".