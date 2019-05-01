Рівень безробіття в Німеччині знизився до рекордно низького рівня за 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У квітні поточного року коефіцієнт безробіття в Німеччині продовжив зниження до 4,9% і опустився нижче зафіксованого в 1990 році рекордно низького рівня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".
Такі дані опублікувало Федеральне агентство з праці ФРН.
Згідно з цими даними, після сезонного коригування число безробітних в Німеччині в квітні склало 2,229 млн осіб, знизившись на 72 тис. осіб в порівнянні з попереднім місяцем, коефіцієнт безробіття склав 4,9%.
Глава Федерального агентства з праці Детлеф Шелі повідомив журналістам, що число зайнятих послідовно збільшувалася протягом тривалого часу до теперішнього моменту, а затребуваність підприємств в нових працівниках залишалася на дуже високому в порівнянні з минулим роком рівні.
В останні роки економіка Німеччини продовжує зростати, а рівень безробіття послідовно знижуватися рік за роком.
Однак з другого півріччя 2018 року, економіка країни зазнає помітний спад. За прогнозами німецького уряду, в поточному році економіка Німеччини виросте на 1%. Це нижче зафіксованих в минулому році 1,4%.
Нагадаємо, товарообіг України з Німеччиною минулого року зріс на 13%, а крім того, в Україну заходять німецькі інвестиції.