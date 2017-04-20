Рост цен на бензин обусловило подорожание нефтепродуктов на границе - Г.Рябцев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98138 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150403 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114092 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114973 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111613 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103612 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106863 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103402 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152101 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Рост цен на бензин обусловило подорожание нефтепродуктов на границе - Г.Рябцев

Рост цен на бензин обусловило подорожание нефтепродуктов на границе - Г.Рябцев

Киев  •  УНН

 • 21384 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Украине в течение последних нескольких недель выросли цены на бензин, дизтопливо и автогаз. Соответствующее подорожание никак не связано с заговором операторов и имеет под собой экономическое обоснование: что касается газа, то образовался дефицит ресурса, а по поводу бензина и дизтоплива, то указанные нефтепродукты выросли в цене на границе. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал эксперт топливного рынка, директор специальных проектов ТНЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

“Цены на сжиженный газ выросли абсолютно не из-за чьего-то сговора и не из-за закрытия нелегальных газовых модулей, как об этом в последнее время говорят. Дело в том, что в Украине почти прекратились поставки сжиженного газа от главного экспортера — от РФ, там были проблемы с этим. И трейдеры наши не успели переориентироваться на другие направления поставки. Возник ситуативный дефицит и в результате него — ажиотажный спрос, а дальше по всем законам экономики...

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А по ценам на бензин и дизельное топливо — здесь совсем другая ситуация. 80% бензина и дизельного топлива завозится в Украину и покупается за доллары или евро. И на границе подорожали нефтепродукты где-то на 4-5% примерно, и понятно, что компании должны выручить больше гривни для того, чтобы закупить следующую партию. Но несколько по-другому все произошло: сначала почему-то подняли цены не импортеры, а подняли цены на бензин и дизельное топливо почему-то внутренние производители. То есть цены пошли вверх сначала на заправках группы "Приват", которая позиционирует себя как отечественный производитель. Они подняли сначала цены на 50 коп. и потом еще на 50 коп. Я не скажу, что они занимают монопольное положение, однако они продемонстрировали параллельное ценовое поведение”, - пояснил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, 13 апреля АЗС группы “Приват” повысили цены на бензины и дизтопливо.

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