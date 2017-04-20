Рост цен на бензин обусловило подорожание нефтепродуктов на границе - Г.Рябцев

“Цены на сжиженный газ выросли абсолютно не из-за чьего-то сговора и не из-за закрытия нелегальных газовых модулей, как об этом в последнее время говорят. Дело в том, что в Украине почти прекратились поставки сжиженного газа от главного экспортера — от РФ, там были проблемы с этим. И трейдеры наши не успели переориентироваться на другие направления поставки. Возник ситуативный дефицит и в результате него — ажиотажный спрос, а дальше по всем законам экономики...

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А по ценам на бензин и дизельное топливо — здесь совсем другая ситуация. 80% бензина и дизельного топлива завозится в Украину и покупается за доллары или евро. И на границе подорожали нефтепродукты где-то на 4-5% примерно, и понятно, что компании должны выручить больше гривни для того, чтобы закупить следующую партию. Но несколько по-другому все произошло: сначала почему-то подняли цены не импортеры, а подняли цены на бензин и дизельное топливо почему-то внутренние производители. То есть цены пошли вверх сначала на заправках группы "Приват", которая позиционирует себя как отечественный производитель. Они подняли сначала цены на 50 коп. и потом еще на 50 коп. Я не скажу, что они занимают монопольное положение, однако они продемонстрировали параллельное ценовое поведение”, - пояснил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, 13 апреля АЗС группы “Приват” повысили цены на бензины и дизтопливо.