Ріст цін на бензини зумовило подорожання нафтопродуктів на кордоні - Г.Рябцев

“Ціни на скраплений газ зросли абсолютно не через зговір чийсь і не через закриття нелегальних газових модулів, як про це останнім часом говорять. Справа в тому, що в Україну майже припинилося постачання скрапленого газу від головного експортера — від РФ, там були проблеми із цим. І трейдери наші не встигли переорієнтуватися на інші напрями постачання. Виник ситуативний дефіцит і внаслідок нього — ажіотажний попит, а далі за всіма законами економіки...

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А щодо цін на бензин і дизельне паливо — тут зовсім інша ситуація. 80% бензину і дизельного палива завозиться в Україну і купується за долари або за євро. І на кордоні подорожчали нафтопродукти, десь на 4-5% приблизно, і зрозуміло, що компанії мали б виручити більше гривні для того, щоб закупити наступну партію. Але дещо по-іншому все відбулося: спочатку чомусь підняли ціни не імпортери, а підняли ціни на бензин і дизельне паливо чомусь внутрішні виробники. Тобто ціни пішли вгору спочатку на заправках групи "Приват", яка позиціонує себе як вітчизняний виробник. Вони підняли спочатку ціни на 50 коп. і потім іще на 50 коп. Я не скажу, що вони займають монопольне становище, однак вони продемонстрували паралельну цінову поведінку”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, 13 квітня АЗС групи “Приват” підвищили ціни на бензини і дизпаливо.