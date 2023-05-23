Риши Сунак назвал попытки замораживания конфликта в Украине неправильными и отверг эти идеи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что не согласен с идеями временного прекращения боевых действий, которые выдвинул Джереми Корбин. Также Сунак отметил, что замораживание конфликта в Украине не будет “справедливым и прочным миром” для Украины, пишет Independent, передает УНН.
Детали
После выступления Риши Сунака с заявлением о своей встрече с лидерами G7 в Японии член парламента Islington North Корбин призвал Соединенное Королевство поддержать международные призывы к прекращению огня в Украине.
Корбин спросил: “Премьер-министр упомянул Организацию Объединенных Наций в контексте своих замечаний по Украине, и он, очевидно, осознает, что Организация Объединенных Наций вполне справедливо осудила российское вторжение в Украину.
Мог бы он прокомментировать призывы генерального секретаря Гутерреша попытаться договориться о прекращении огня, поддержанные президентом Рамафосой и Папой Римским, и что бы он прокомментировал заявление, сделанное сегодня утром президентом Бразилии Лулой?
Он прав, что прекращение огня — это не мир, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и становиться всё хуже и хуже”.
Премьер-министр Великобритании на это ответил: "Я не могу с ним не согласиться. Прекращение огня не является справедливым и прочным миром для Украины. россия осуществила незаконное и неспровоцированное вторжение.
Она совершила ужасные военные преступления, и единственным правильным ответом на это является то, чтобы россия вывела свои войска из Украины, и все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, абсолютно неправильные".
В своей речи перед палатой общин Сунак также сказал, что Великобритания и ее западные союзники будут поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что его страна поддерживает оборону Украины от России, заявив, что "безопасность Украины – это наша безопасность".