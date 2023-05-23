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Ріші Сунак назвав спроби замороження конфлікту в Україні неправильними і відкинув ці ідеї

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що не погоджується з ідеями тимчасового припинення бойових дій, які висунув Джеремі Корбіну. Також Сунак зазначив, що замороження конфлікту в Україні не буде “справедливим і міцним миром” для України, пише Independent, передає УНН.

Деталі

Після виступу Ріші Сунака з заявою про свою зустріч з лідерами G7 у Японії член парламенту Islington North Корбін закликав Сполучене Королівство підтримати міжнародні заклики до припинення вогню в Україні.

Корбін запитав: “Прем’єр-міністр згадав Організацію Об’єднаних Націй у контексті своїх зауважень щодо України, і він, очевидно, усвідомлює, що Організація Об’єднаних Націй цілком справедливо засудила російське вторгнення в Україну. 

Чи міг би він прокоментувати заклики генерального секретаря Гутерреша спробувати домовитися про припинення вогню, підтримані президентом Рамафосою та Папою Римським, і що б він прокоментував заяву, зроблену сьогодні вранці президентом Бразилії Лулою?

Він правий, що припинення вогню — це не мир, але будь-який мирний процес має починатися з припинення вогню, інакше ця війна триватиме і ставатиме все гіршим і гіршим”.

Прем'єр-міністр Великої Британії на це відповів: "Я не можу з ним не погодитися. Припинення вогню не є справедливим і міцним миром для України. росія здійснила незаконне та неспровоковане вторгнення.

Вона вчинила жахливі військові злочини, і єдиною правильною відповіддю на це є те, щоб Росія вивела свої війська з України, і всі плани, що маскуються під мирні плани, які насправді є спробами просто заморозити конфлікт там, де він є, абсолютно неправильні. і їх слід викликати".

У своїй промові перед палатою громад Сунак також сказав, що Великобританія та її західні союзники будуть підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що його країна підтримує оборону України від росії, заявивши, що "безпека України – це наша безпека".

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