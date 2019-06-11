Решение трибунала по делу Украины против РФ ожидают к концу года

"Решение трибунала мы ожидаем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим", - отметила Зеркаль.

Напомним, Украина в Арбитражном трибунале начала оглашать нашу позицию относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщал УНН, Россия в Арбитражном трибунале сможет представить свои замечания на украинские контраргументы в четверг, 13 июня, после чего в пятницу, 14 июня, с заключительным словом снова выступит Украина.