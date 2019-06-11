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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Решение трибунала по делу Украины против РФ ожидают к концу года

Киев • УНН

 • 11032 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Решение Арбитражного трибунала в нидерландском городе Гаага по делу Украины против РФ ожидают до конца года. Об этом журналистам заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины на слушаниях Арбитражного трибунала по спору между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

Решение трибунала по делу Украины против РФ ожидают к концу года

"Решение трибунала мы ожидаем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим", - отметила Зеркаль.

Напомним, Украина в Арбитражном трибунале начала оглашать нашу позицию относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщал УНН, Россия в Арбитражном трибунале сможет представить свои замечания на украинские контраргументы в четверг, 13 июня, после чего в пятницу, 14 июня, с заключительным словом снова выступит Украина.

Украинские Национальные Новости

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