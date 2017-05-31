Решение Окружного суда относительно результатов голосования за члена СОК выглядит как целенаправленная атака - НАБУ

"Голосование за членов Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое происходило в прошлом году, полностью легитимное. Решение Окружного административного суда города Киева (далее - ОАСК) об отмене результатов голосования, которое сегодня сообщила пресс-служба учреждения, вероятно направлено на дискредитацию конкурсного отбора членов Совета общественного контроля при НАБУ и странным образом совпадает с датой интернет-голосования за новый состав СОК", - говорится в заявлении.

В НАБУ подчеркнули, что до сих пор не получили соответствующее судебное решение.

"По состоянию на 17:00 в Едином реестре судебных решений отсутствуют сведения о данном заседания и вынесенном решении", - отметили в Бюро.

По информации НАБУ, процесс рассмотрения дела и принятия решения об отмене результатов голосования за состав СОК происходил сомнительно в письменном производстве без участия сторон, а публикация данной информации на сайте суда в день проведения рейтингового интернет-голосование за новый состав СОК при НАБУ выглядит как целенаправленная атака на Национальное Бюро".

"Если текст решения будет совпадать по содержанию с публичным заявлением на сайте суда, НАБУ, безусловно, будет обжаловать данное решение в апелляционной инстанции", - добавили в ведомстве.

В НАБУ также предостерегают, что решение ОАСК может дискредитировать сам институт советов общественного контроля, которые существуют при государственных органах, а также может быть расценено как наступление на антикоррупционные органы и общественных активистов.

Как сообщал ранее УНН, Окружной административный суд города Киева признал противоправным избрание Романа Маселко членом Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.