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Рішення Окружного суду щодо результатів голосування за члена РГК виглядає як цілеспрямована атака - НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) щодо скасування результатів голосування за склад Ради громадського контролю при НАБУ, проведеного 2 червня 2016 року, в частині обрання переможцем інтернет-голосування Романа Маселко, ймовірно спрямоване на дискредитацію конкурсного відбору членів Ради громадського контролю при НАБУ, який відбувається зараз. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба НАБУ, передає УНН.

Рішення Окружного суду щодо результатів голосування за члена РГК виглядає як цілеспрямована атака - НАБУ

"Голосування за членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, яке відбувалося минулого року, є повністю легітимним. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (далі – ОАСК) щодо скасування результатів голосування, про яке сьогодні повідомила прес-служба установи, ймовірно спрямоване на дискредитацію конкурсного відбору членів Ради громадського контролю при НАБУ і дивним чином збігається з датою інтернет-голосування за новий склад РГК", - йдеться у заяві.

У НАБУ підкреслили, що досі не отримали відповідне судове рішення.

"Станом на 17:00 у Єдиному реєстрі судових рішень відсутні відомості про дане засідання та винесене рішення", - зазначили у Бюро.

За інформацією НАБУ, процес розгляду справи й ухвалення рішення щодо скасування результатів голосування за склад РГК "відбувався сумнівно у письмовому провадженні без участі сторін, а публікація даної інформації на сайті суду у день проведення рейтингового інтернет-голосування за новий склад РГК при НАБУ виглядає як цілеспрямована атака на Національне Бюро".

"Якщо текст рішення збігатиметься за змістом з публічною заявою на сайті суду, НАБУ, безумовно, оскаржуватиме дане рішення в апеляційній інстанції", - додали у відомстві.

У НАБУ також застерігають, що рішення ОАСК може дискредитувати самий інститут рад громадського контролю, які існують при державних органах, а також може бути розцінене як наступ на антикорупційні органи та громадських активістів.

Як повідомляв раніше УНН, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним обрання Романа Маселка членом Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

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