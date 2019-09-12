Рынок земли, дотации, послание новым кураторам: о чем напоследок говорит экс-руководитель ликвидированного МинАПК Трофимцева

Среди главных тем дискуссии: целесообразность ликвидации министерства АПК, снятие моратория с рынка земли, "проверки Зеленского" в агросекторе, сырьевой экспорт Украины и послание новым управляющим одной из самых прибыльных сфер в стране.

Как последний руководитель уже ликвидированного министерства АПК, на Ваш взгляд, целесообразно ли такое решение власти?

На сколько я понимаю, это такой общий подход оптимизации структуры центральных органов власти в Украине. Скажем, я очень надеюсь, что это не просто сделано, чтобы реформу делать государственной службы как самоцель, а действительно какое-то у новой команды, у нового Премьер-министра видение и цели для чего именно это делается.

Могу сказать свое личное мнение о неуместности этого шага, я считаю, что профильное министерство в АПК Украины должно быть, это не может быть только частью МЭРТ, тем более, под названием сельское хозяйство.

Я надеюсь, что эта реформа даст какой-то положительный эффект, но я считаю, что это было ошибкой и честно скажу, я думаю, что через некоторое время министерство продовольствия и аграрной политики в этом виде или в другом однозначно будет восстановлено. Потому что сектор требует своего личного лоббиста как на внутреннем рынке, с точки зрения лоббирования интересов на уровне Кабмина, ВР здесь в Украине, так и с точки зрения международного представления, несмотря на нашу экспортную ориентированность АПК.

Связано ли объединения МинАПК и МЭРТ с анонсированным открытием рынка земли?

Я не сторонник теорий заговора. Не имею такой информации, поэтому не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть.

Что касается рынка земли - это один из самых критических моментов. И именно потому, что планируется в следующем году отменить мораторий на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, по моему мнению, ликвидация министерства или его реорганизация путем присоединения не являются уместными.

Именно министерство и занималось такими важными вопросами аграрной политики, в том числе, связанными с управлением земельными ресурсами. И именно здесь должен быть тот аналитический, экспертный центр, который совместно с ВР, с аграрным комитетом ВР нарабатывал бы соответствующие политические решения об открытии рынка земли.

Как это будет выглядеть теперь в новом формате - для меня это остается открытым вопросом.

Кому достанутся наши земли, украинцам или иностранцам?

В приобретении земли заинтересованы и наши украинские фермеры. Я лично всегда подчеркивала, что это нужно делать. Рынок земли в Украине это перезрелый вопрос, он есть, он - теневой, нужно сейчас завести его в цивилизованные юридические и законодательные рамки и дать возможность в том числе и владельцам земельных паев свободно распоряжаться своим имуществом, своей собственностью.

С другой стороны, я продолжаю делать акцент на том, что все решения, касающиеся рынка земли Украины должны быть взвешенными, должны проходить публичные дискуссии, должны приниматься только по результатам дискуссий с профильными ассоциациями, там есть представители и самых фермеров, которые имеют меньше, чем 500 га земли, и крупных агрохолдингов тоже, и у них здесь будут возможно разные позиции. Их нужно слышать всех и учитывать все эти позиции.

Кто первый будет на этом рынке земли? Это будет зависеть, разумеется, в первую очередь, от той модели открытия рынка земли, которая будет принята парламентом. Мы слышали из источников в Офисе президента, что Офис и партия "Слуга народа" говорят о наиболее либеральном варианте открытия рынка земли, то есть сразу и для всех.

Моя позиция заключается в том, что это должен быть поэтапный процесс, на начальном этапе, как минимум, должны быть определенные ограничения и предохранители установлены. Если за следующие полгода мы не выработаем действенные инструменты, чтобы украинский фермер имел доступ к долгому и дешевому кредитованию на уровне европейской фирмы, что захочет купить здесь земли - мы не можем говорить о равных конкурентных условиях. И это один из самых болезненных вопросов, который мы постоянно с нашими малыми фермерами обсуждали.

Есть несколько важных условий, которые должны быть наработаны и которые должны быть протестированы, прежде чем рынок земли будет открыт на 100%: юридическая прослеживаемость бенефициаров иностранных юридических лиц, которые захотят покупать украинские земли, равные условия доступа к финансовым ресурсам, учет международного опыта, который показывает, что на начальном этапе открытия рынка земли страны запрещали доступ иностранцам.

Я считаю, что в украинских реалиях нужно делать так же: ставить определенные ограничения, смотреть, как это влияет на цену. Потому что это является аргументом. Если мы ограничим количество желающих или круг желающих за счет иностранных юридических лиц, которые могут покупать землю сельскохозяйственного назначения в Украине - это повлияет на формирование цены. Потому что чем больше конкуренция - тем выше будет, скорее всего, цена, которая будет формироваться на земельный участок. Поэтому здесь тоже нужно считать и смотреть на реакцию рынка.

Надо наверное начать с каких-то пилотных проектов - посмотреть, как будет формироваться цена на частные земли, на земли государственной собственности, которых у нас тоже немало в Украине. И, соответственно, затем выбрать оптимальную модель работы рынка земли в Украине.

Вторая популярная тема в сфере АПК - это так называемые "проверки Зеленского", которые он инициировал через правоохранителей среди получателей дотаций. Публично Президент говорит только о крупнейшем производителе курятины "Мироновский хлебопродукт", но в действительности проверять начали всех подряд. Есть ли перспектива таких проверок?

Нас проверяла Счетная палата по этим вопросам. Я честно скажу, я считаю, что это не очень обоснованное внимание к получателям государственных средств в рамках программ господдержки сектора АПК. Я абсолютно уверена, что никаких нарушений не было допущено. Были приняты решения ВР, и в соответствии с теми условиями, которые были прописаны в законах, подзаконных актах действовало МинАПК. И это было подтверждено теми проверками, которые были проведены.

Мне немного обидно наблюдать за этим процессом, потому что когда ты ездишь по регионам, по Украине, общаешься с малыми фермерами в первую очередь, поощряет их и говоришь - смотрите, у нас есть средства на возмещение ставок по кредитам, у нас есть средства на поддержку животноводства или виноградарства, пользуйтесь ими, а потом приходят проверяющие, причем по очереди, то возникает вопрос: а как поощрять дальше этих фермеров доверять государству.

Я вас хочу убедить в том, что этими средствами, несмотря на какие-то негативные клише или мифы, очень активно пользуются средние и мелкие производители, не только большие, о которых вспоминают с какими-то политическими мотивами.

То, что государственная поддержка должна быть - это да, у нас есть подсектора, которые являются точками роста, их надо поддерживать, потому что они дают импульс для развития не только АПК и увеличению производства каких-то видов продукции, они дают импульс затем для роста экспорта, для развития других подсекторов. Потому закупаются какие-то средства производства, происходит положительная для экономики цепная реакция. Это первый момент.

И второй, я надеюсь, что новая команда и новый Кабмин сохранит эту тенденцию - диверсификацию структуры производства в смысле поддержки малых, микропроизводителей. С одной стороны, это стимулирование их выхода из тени - личных сельскохозяйственных предприятий и ФЛП в селе, с другой стороны, это возможность для них работать в цивилизованном поле, быть полноценными участниками цивилизованных экономических процессов, сбывать свою продукцию или на внутреннем рынке или на внешнем. И это увеличение поступления налогов в бюджет, мы говорим о росте уровня занятости, уровня жизни в селе, о диверсификации возможностей зарабатывать какие-то средства на сельской территории, так как на сегодня их не так много. Это целый спектр задач, которые мы планировали решать. Надеюсь, что эта господдержка будет оставлена на следующий год, благодаря чему наши мелкие производители будут развиваться в дальнейшем.

Во многих развитых странах мира считается нормальным поддерживать крупных агропроизводителей. Какой это эффект дает для страны в целом и налогоплательщиков в частности?

Если мы говорим о крупных производителях, о крупных агрохолдингах, которые воспользовались или планируют в этом году воспользоваться теми или иными видами государственной поддержки - действительно, Верховная Рада прописала правила, как малые так и большие могут пользоваться господдержкой. И здесь нет ничего криминального, потому что условия получения средств господдержки были прописаны таким образом, что в зависимости от размера инвестиций ты получаешь от государства определенную долю.

И понятно, что у малого фермера объем инвестиций будет меньше, а условно в компании МХП (Мироновский хлебопродукт) он будет гораздо больше.

Что получаем мы от таких крупных агрохолдингов? Я обычно опровергаю клише, касающиеся крупных агропредприятий, потому что мы ищем в их лице виновных в чем-то, а мне интересно в чем? На самом деле, очень часто крупные агрохолдинги являются первыми в применении прогрессивных технологий на внешних рынках, они двигают много положительных вещей и во многом являются первопроходцами, за которыми затем двигаются и мелкие производители тоже. Поэтому к таким вопросам надо подходить взвешенно.

Если говорить о программах господдержки на следующий год, я бы их еще больше фокусировала на микро и малых производителях. Это основная категория производителей, которые сегодня больше всего нуждаются в поддержке.

Крупные агрохолдинги сегодня имеют доступ к иностранным финансовым ресурсам, им проще. Но если мы говорим о больших инфраструктурных объектах, у нас сегодня очень критической проблемой является экспортная инфраструктура и логистика - там речь идет о серьезных ресурсах, это сотни миллионов долларов минимум.

Соответственно, государству надо думать, как можно поддержать такие инфраструктурные элементы. Если крупные компании, например, агрохолдинги, вкладываются в портовые элеваторы, или в перевалочные мощности, или в расширение возможностей речного транспорта, чтобы разгрузить немного железную дорогу и наши дороги, или в логистические дорожные компании, если говорить о доставке фурами на границу - то речь идет о более эффективном государственно-частном партнерстве, о том, каким образом государство может хотя бы частично участвовать в таких проектах и помогать компаниям, потому что очень часто именно они являются двигателями положительных изменений как на внутреннем рынке, так и наружном.

Украину называют сырьевым придатком для других стран. Успехов на международных рынках с переработанным продуктом достиг разве МХП, экспортируя курятину и нарастив поставки до уровня ТОП-10 мировых экспортеров. Почему так сложно перейти от сырьевого экспорта к экспорту товаров с добавленной стоимостью?

За 7 месяцев текущего года экспорт продукции АПК достиг почти 12 млрд долл., что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Движемся, я надеюсь, к очередному рекорду по итогам года, в сфере АПК.

Что касается сырья, мы знаем, что три наши основные товарные группы, которые сегодня формируют костяк экспорта, это: зерновые, масло подсолнечное и масличные.

Если говорить об экспорте зерновых в качестве сырья, я думаю, нам есть чем гордиться, что мы экспортируем довольно много зерновых и зарабатываем на этом деньги, потому что это наша, фактически, подушка безопасности с одной стороны, с другой - 20 лет назад мы еще импортировали продовольственную пшеницу и не могли обеспечить свою продовольственную безопасность.

Поэтому это является важной статьей экспорта. И я не вижу ничего негативного в том, что мы и дальше будем наращивать экспорт зерновых, а не муки или замороженных изделий из муки, например. Здесь мы конкурентны, мы можем конкурировать с крупнейшими производителями этой продукции в мире.

У нас и погодные условия, и все остальное говорит о том, что это наш вид продукции. Еще один важный аспект - не всегда переработанная продукция дает 100% больше валютной выручки и больший кумулятивный эффект для всей экономики. Поэтому здесь надо тоже очень взвешенно подходить к этому и нельзя говорить, что давайте мы, условно, запретим вывозить зерно из Украины, а заставим всех здесь перерабатывать его.

Так быть не может, можно вводить какие-то инструменты для стимулирования переработки, это то, что мы предложили в нашей секторальной стратегии, которая была утверждена Кабмином в июле этого года.

Почему трудно переходить? Во-первых, из-за традиционного уклада экономики, во-вторых, просто выращивание и экспорт зерновых требуют меньше инвестиций, чем строить потом перерабатывающие мощности и еще третий момент, касающийся экспорта переработанной продукции, - очень часто существующая конкуренция на мировом рынке, в том числе для переработанной продукции, чрезвычайно высока.

То есть, заходить на ценовые рынки с переработанным продуктом труднее, чем условно 10 лет назад. А с зерновыми мы уже себя зарекомендовали, в мире все знают украинскую пшеницу, кукурузу, масличные, подсолнечное масло, это уже наше сформированное лицо и с любым новым продуктом сейчас достаточно сложно, надо эту нишу найти, где есть спрос на продукцию, сделать инвестицию в переработку и делать это нужно по самым высоким мировым стандартам, если ты ориентирован на зарубежные рынки, и на украинский рынок также, потому что сегодня мы плюс-минус работаем по одинаковым стандартам в большинстве продуктовых групп. И нужно обеспечить регулярные поставки продукта. Фактически, надо иметь регулируемую цепь поставок - от поля до конечного потребителя, условно, в Японии.

Подытоживая наш разговор, какие бы советы Вы дали новым кураторам АПК?

Хотела бы сказать, что скорость реформ - не всегда качество реформ. Надеюсь, что новая команда, очень спеша с реформами, не будем забывать о том, что они должны быть продуманными, системными и качественными.

И второе пожелание - иметь прозрачный, системный диалог с отраслью, потому АПК - это очень мощная отрасль экономики Украины, игнорировать интересы стейкхолдеров украинского АПК я точно не советую, однозначно надо с ними общаться и слышать их мнение, тем более в таких важных вопросах как рынок земли, как государственная поддержка, как развитие экспорта.