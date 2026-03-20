Рынок труда в начале 2026 года: в Службе занятости рассказали, где больше всего вакансий и самое быстрое трудоустройство

В Государственной службе занятости проанализировали рынок труда в начале 2026 года и определили, где больше всего вакансий и самое быстрое трудоустройство, передает УНН.

Детали

За два месяца 2026 года в Службу занятости обратилось чуть более 41 тысячи работодателей, которые предложили более 111 тысяч различных вакансий. Более 14% от всех предложений работы – от работодателей во Львовской области.

В целом в Украине уровень закрытия вакансий 35%, однако Донецкий областной центр занятости имеет этот показатель на уровне 68,5%. В январе–феврале 2026 года работодатели успели предложить 111 214 вакансий.

Среди них чаще всего были: водитель автотранспортных средств – 4,5 тысяч, продавец продовольственных товаров – 4,1 тысяч и подсобный рабочий – 3,5 тысяч запросов на работников, добавили в Службе занятости.

Больше всего предложений работы было во Львовской области – почти 16 тысяч, в Днепропетровской области – 7 тысяч, в Киевской области и в столице – по 6 тысяч.

За этот период специалисты Службы занятости укомплектовали 38,5 тысяч вакансий.

Средняя продолжительность поиска работника на свободную должность составила 17 дней.

Быстрее всего вакансии закрываются специалистами Донецкого областного центра занятости, там этот показатель на уровне всего 5 дней.

Самые высокие данные трудоустройства в этом году также у Донецкой службы – процент укомплектования вакансий составляет почти 68,5%.

Также хорошие результаты показывали в Винницком, Закарпатском и Ивано-Франковском областных центрах занятости – выше 50%. В целом этот показатель в Украине почти 35%.

Однако процент занятости от общего количества поданных вакансий и совокупность трудоустроенных – это разные показатели.

Области, где больше всего людей нашли работу за два месяца этого года другие: лидерство держит Днепропетровская область с 4 тысячами трудоустроенных клиентов Службы занятости, после них Львовская область – более 3 тысяч и Ивано-Франковская – 2,7 тысяч.

