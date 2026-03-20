Ринок праці на початку 2026 року: у Службі зайнятості розповіли, де найбільше вакансій і найшвидше працевлаштування

Київ • УНН

 • 4470 перегляди

Служба зайнятості назвала водіїв та продавців найзатребуванішими кадрами. Лідером за кількістю вакансій стала Львівщина, а за швидкістю найму — Донеччина.

У Держслужбі зайнятості проаналізували ринок праці на початку 2026 року і визначили, де найбільше вакансій і найшвидше працевлаштування, передає УНН.

Деталі

За два місяці 2026 року до Служби зайнятості звернулося трохи більше 41 тисячі роботодавців, які запропонували понад 111 тисяч різних вакансій. Більш як 14% від всіх пропозицій роботи – від працедавців на Львівщині.

Загалом в Україні рівень закриття вакансій 35%, проте Донецький обласний центр зайнятості має цей показник на рівні 68,5%.  У січні–лютому 2026 роботодавці встигли запропонувати 111 214 вакансій.

Серед них найчастіше були: водій автотранспортних засобів – 4,5 тисяч,  продавець продовольчих товарів – 4,1 тисяч та  підсобний робітник – 3,5 тисяч запитів на працівників, додали у Службі зайнятості.

Найбільше пропозицій роботи було на Львівщині – майже 16 тисяч, у Дніпропетровській області – 7 тисяч, на Київщині та у столиці – по 6 тисяч.

За цей період фахівці Служби зайнятості укомплектували 38,5 тисяч вакансій.

Середня тривалість пошуку працівника на вільну посаду склала 17 днів.

Найшвидше вакансії закриваються фахівцями Донецького обласного центру зайнятості, там цей показник на рівні всього 5 днів. 

Найвищі дані працевлаштування цього року також у Донецької служби – відсоток укомплектування вакансій складає майже 68,5%.

Також гарні результати показували у Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській обласних центрах зайнятості – вище 50%. Загалом цей показник в Україні майже 35%. 

Проте відсоток зайнятості від загальної кількості поданих вакансій та сукупність працевлаштованих – це різні показники.

Області, де найбільше людей знайшли роботу за два місяці цього року інші: лідерство тримає Дніпропетровська область з 4 тисячами працевлаштованих клієнтів Служби зайнятості, після них Львівська область – понад 3 тисячі та Івано-Франківська – 2,7 тисяч.

Антоніна Туманова

