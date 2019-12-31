Год Зе. Сделаем их вместе

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Уходящий 2019 год перевернул политическую повестку в Украине. Не так давно словосочетание "Слуга народа" ассоциировалось с кинокомедией, с незамысловатым понятным каждому сюжетом о том, как учитель истории становится президентом. Сегодня же "Слуга народа" – политическая партия, вынесшая старые элиты на политическую свалку, или монобольшинство.

Политсила, ставшая жизнеспособной, имея в своих рядах десятки случайных людей, за счет одного единственного образа – образа простого историка из кино. Историка, которого сыграл Владимир Зеленский. И уже совершенно неважно, когда, на самом деле, началась избирательная кампания самого известного комика в стране – с релиза кинокомедии или с даты официального старта президентской гонки. Важно, что "кино" стало неотъемлемой частью жизни страны. А Владимир Зеленский играет свою самую важную роль.

События последних дней

За более чем полгода у власти Владимиру Зеленскому удалось оказаться в центре многих противоречивых событий. Скандальная политическая кампания, телефонный разговор с Дональдом Трампом, который стал спусковым крючком для начала процесса импичмента американскому президенту, нормандские переговоры на грани "красных линий" и, конечно же, противоречивые обмены заключенными с Российской Федерацией.

Без преувеличения событием последних дней стал обмен пленными. Россия через подконтрольные квази-республики, вернула Украине 76 удерживаемых человек, взамен в РФ вернулись 124 человека. В обменный список от Украины вошли и обвиняемые в расстреле 48 человек в 2014 году во время Майдана "беркутовцы" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамтура.

Выдача "беркутовцев" вызвала общественный резонанс. Зеленского обвиняли в предательстве ценностей Майдана, другие же — поддерживали обмен любой ценой. Так или иначе, сложившаяся непростая ситуация "чьё горе важнее" – тех, кто ждет домой живых или тех, кто ждет правосудия для погибших стала горьким "послевкусием" последнего обмена.

Первый обмен Зеленского также сопровождался скандалом. В сентябре Украина выдала России Владимира Цемаха подозреваемого в причастности к крушению Боинга МН17 в 2014 году, несмотря на предостережения западных партнеров. Тогда в Украину вернулось 35 заключенный, включая Олега Сенцова.

В образе

"Я отдал бы 100 беркутовцев за одного живого ...", - сказал Зеленский.

На видео, где Зеленский встречает освобожденных украинцев, запечатлены кадры, как президент прослезился. Эта деталь хорошо раскрывает образ, который Зеленский строит в политике. Президент, который появляется, в прямом эфире в армейской одежде, потому что "только что с фронта"; президент, пускающий скупую мужскую слезу в сентиментальный момент; президент, который устраивает публичную порку "местечковым феодалам"; президент, который хочет посмотреть в глаза Владимиру Путину. И наконец, президент, который хочет, чтобы ему аплодировали. Вопрос лишь в том, кто публика?

Популизм становится трендом во всем мире. Политики, которые приходят к власти благодаря креативным кампаниям, технологиям, таргетированию, противопоставляя и стравливая социальные группы в обществе — это общая тенденция, как меняются политические циклы, по крайней мере, в Европе. Разница в том, что в каждом обществе свои болевые точки, свои ценности, которые склеивают людей в один народ, свои нарративы, которые, как маятники общественного мнения. И Украина — не исключение. Не секрет, что обложить власть красным словцом — весьма распространенная "фишечка" среди украинцев, как сказали бы в команде "Зе". Эдакий "защитный механизм", порочный круг жертвы, который позволяет медленно снять с себя ответственность. Поэтому пламенная речь историка из кино откликнулась в миллионах сердец украинцев.

"Математика у вас царица наук, а история, как ты сказал? Херня собачья? А потом мы удивляемся, почему наши политики приходят к власти и совершают одни и те же ошибки…", - это цитата того самого простого историка, ставшего президентом в кино. Зеленского в образе историка. Прошло немного времени, чтобы понять, что как в кино — не будет. И накануне саммита "нормандской четверки", Зеленский, уже в "образе" президента в интервью американскому изданию TIMES скажет следующее:

"Я никому не доверяю. Я скажу вам честно. Политика неточная наука. Вот почему в школе я любил математику. Все в математике было ясно для меня. Вы можете решить уравнение с переменной, с одной переменной. А здесь одни переменные, в том числе, политики в нашей стране. Я не знаю этих людей. Я не могу понять, из какого теста они сделаны. Вот почему я думаю, что никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы".

Плюсы

Владимир Зеленский никогда не был вовлечен в политику. Все его грехи – это "детские" офшоры, скандальные шутки в стиле надругательства над роялем. Для политики – он чист. Это не сработает на разрушение, этим можно немного позлить, не более. В его прошлом нет ни одной авантюры настолько циничной и подкожной, чем не могут "похвастаться" даже некоторые постмайданные лидеры. Для Зеленского – это, конечно, плюс. К тому же, за прошедший год Зеленский заметно вырос, как политик. Хотя эмоции часто зашкаливают, взгляд растерян, оговорки "по Фрейду" выдают неопытность, а оставшиеся обиды на Порошенко, обиды на журналистов – впечатлительность и крайнее удивление, что все работает не так. Не так, как казалось. Все не так, как в кино. Во всяком случае, все не так, как в шоу-бизнесе. В этом смысле, Зеленскому не хватает цинизма Андрея Богдана – главы Офиса президента. Так что тот факт, что мы наблюдаем личный прогресс Зеленского, а не прогресс страны — это минус.

В прошлую новогоднюю ночь Владимир Зеленский появился с поздравлением на одном из телеканалов вместо тогдашнего президента Петра Порошенко еще будучи комиком. Тогда Зеленский и объявил, что собрался в президенты. Сегодня Владимир Зеленский впервые поздравит украинцев уже как лидер этой страны. С новым годом, с новым слугой народа!

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