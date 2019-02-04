Год Свиньи будет удачным для трудолюбивых и семейных – астролог
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Наступающий год Желтой (Земляной) Свиньи станет успешным для трудолюбивых людей и семейных пар. Об этом сообщила доктор астропсихологии и интегративной психологии Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.
"5 февраля вступит в свои права Желтая, или Земляная Свинья. Это животное олицетворяет в китайской традиции изобилие, щедрость и прочие материальные блага. Данный символ покровительствует трудолюбивым людям и семейным парам. Очень благоприятен этот год для браков и рождения детей, которые будут удачливыми, счастливыми и честными людьми", - отметила астролог.
При этом, астролог посоветовала быть осторожными и рассудительными в расходах. По ее словами, в этом году удача будет способствовать людям с большим чувством ответственности и тех, которые используют богатый творческий потенциал и воображение.
"Благоприятны общения и коммуникации с другими людьми, что поможет достичь большого успеха в карьере", - подчеркнула Осипенко.
Напомним, в 2019 году будут наблюдаться 4 благоприятных периода, в течение которых можно начинать и реализовывать важные дела. Неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.
Год Свиньи – один из самых успешных в материальной сфере, для рождения детей. Дети, которые родятся в этот год, имеют очень счастливую судьбу - так считают китайцы. В этот год в Китае заключается очень много браков.