Рік Свині буде вдалим для працьовитих і сімейних – астролог

"5 лютого вступить в свої права Жовта, або Земляна Свиня. Ця тварина уособлює в китайській традиції достаток, щедрість та інші матеріальні блага. Даний символ протегує працьовитим людям і сімейним парам. Дуже сприятливий цей рік для шлюбів і народження дітей, які будуть успішними, щасливими і чесними людьми", - зазначила астролог.

При цьому, астролог порадила бути обережними і розсудливими у витратах. За її словами, у цьому році удача буде сприяти людям з великим почуттям відповідальності і тих, що використовують багатий творчий потенціал і уяву.

"Сприятливі спілкування і комунікації з іншими людьми, що допоможе досягти великого успіху в кар'єрі", - підкреслила Осипенко.

Нагадаємо, в 2019 році будуть спостерігатися 4 сприятливих періодів, протягом яких можна починати і реалізовувати важливі справи. Несприятливі періоди року варто використовувати для поточних робіт та планування.

Рік Свині - один з найуспішніших в матеріальній сфері, для народження дітей. Діти, які народяться в цей рік, мають дуже щасливу долю - так вважають китайці. В цей рік в Китаї укладається дуже багато шлюбів.