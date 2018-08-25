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Родные певца Принса подали в суд на его экс-врача

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Родственники умершего в 2016 году певца Принса подали в суд на его бывшего врача, обвинив в том, что тот не смог правильно диагностировать у музыканта опиоидную зависимость и назначить соответствующее лечение. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC, передает УНН.

Родные певца Принса подали в суд на его экс-врача

По ее данным, иск к врачу Майклу Шуленбергу подан в суд в штате Миннесота. В нем родные певца утверждают, что Шуленберг не смог “должным образом обследовать, поставить диагноз, вылечить (певца) и предоставить Принсу медицинские рекомендации в связи с его выраженной зависимостью от опиоидов”, а также не сумел в дальнейшем принять “необходимые шаги” с тем, чтобы избежать летального исхода. “Такой отход от стандартов общепринятой медицинской практики в значительной степени способствовал смерти Принса”, — говорится в иске.

В апреле родные музыканта уже подавали в суд на медицинский центр в штате Иллинойс, где Принс проходил лечение за неделю до смерти. Однако, как отмечает ABC, родственники намереваются отозвать тот иск и сосредоточиться на обвинениях в отношении Шуленберга. Точный размер компенсации по иску, поданному в Миннесоте, не уточняется, однако, как сообщает агентство Аssociated Press, родные певца рассчитывают получить сумму от 50 тысяч долларов и выше.

57-летний Принс (настоящее имя — Принс Роджерс Нельсон) был найден мертвым в своем доме в штате Миннесота 21 апреля 2016 года. Экспертиза показала, что он скончался от случайно принятой чрезмерной дозы препарата под названием фентанил, который является мощным болеутоляющим.

Принс получил известность в 1982 году после выхода его альбома под названием “1999”. Он был лауреатом многих премий, в том числе “Оскара”, Grammy и “Золотого глобуса”.

Как сообщал УНН, Sony прокомментировала сообщение о замене голоса Майкла Джексона в его посмертном альбоме.

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