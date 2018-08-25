Рідні співака Прінса подали в суд на його екс-лікаря

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Родичі померлого в 2016 році співака Прінса подали в суд на його колишнього лікаря, звинувативши в тому, що той не зміг правильно діагностувати у музиканта опіоїдну залежність і призначити відповідне лікування. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія ABC, передає УНН.