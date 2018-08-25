Рідні співака Прінса подали в суд на його екс-лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Родичі померлого в 2016 році співака Прінса подали в суд на його колишнього лікаря, звинувативши в тому, що той не зміг правильно діагностувати у музиканта опіоїдну залежність і призначити відповідне лікування. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія ABC, передає УНН.
За її даними, позов до лікаря Майкла Шуленберга поданий до суду в штаті Міннесота. У ньому рідні співака стверджують, що Шуленберг не зміг “належним чином обстежити, поставити діагноз, вилікувати (співака) і надати Прінсу медичні рекомендації в зв’язку з його вираженою залежністю від опіоїдів”, а також не зміг надалі прийняти “необхідні кроки” з тим , щоб уникнути летального результату. “Такий відхід від стандартів загальноприйнятої медичної практики в значній мірі сприяв смерті Прінса”, — йдеться в позові.
У квітні рідні музиканта вже подавали в суд на медичний центр в штаті Іллінойс, де Прінс проходив лікування за тиждень до смерті. Однак, як зазначає ABC, родичі мають намір відкликати той позов і зосередитися на звинуваченнях щодо Шуленберга. Точний розмір компенсації за позовом, поданим в Міннесоті, не уточнюється, проте, як повідомляє агентство Аssociated Press, рідні співака розраховують отримати суму від 50 тисяч доларів і вище.
57-річний Прінс (справжнє ім’я — Прінс Роджерс Нельсон) був знайдений мертвим в своєму будинку в штаті Міннесота 21 квітня 2016 року. Експертиза показала, що він помер від випадково прийнятої надмірної дози препарату під назвою фентаніл, який є потужним болезаспокійливим.
Принс здобув популярність в 1982 році після виходу його альбому під назвою “1999”. Він був лауреатом багатьох премій, у тому числі “Оскара”, Grammy і “Золотого глобуса”.
Як повідомляв УНН, Sony прокоментувала повідомлення про підміну голосу Майкла Джексона в його посмертному альбомі.