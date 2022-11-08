Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Розовый бриллиант Fortune, исключительно редкий гигантский драгоценный камень, был продан во вторник на аукционе в Женеве частному азиатскому коллекционеру за 28,5 млн долларов, передает УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Он был продан на аукционе Magnificent Jewels в отеле des Bergues в рамках Недели роскоши Christie's в Женеве.
По данным аукционного дома Christie's, этот драгоценный камень весом 18,18 карата является самым большим бриллиантом грушевидной огранки, когда-то проданным с молотка.
Торги, продолжавшиеся четыре минуты, начались с 17 миллионов швейцарских франков и были трехсторонней битвой между участниками торгов по телефону, и победитель получил драгоценный камень, увеличив ставку на полмиллиона.
Алмаз был выставлен в Женеве, затем в октябре отправился в Нью-Йорк, Шанхай, Тайвань и Сингапур, после чего вернулся в Швейцарию.
Добавим
Мировой рекорд розового бриллианта был установлен в 2017 году, когда камень, известный как CTF Pink Star, был продан в Гонконге за 71,2 миллиона долларов.