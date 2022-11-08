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Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов

Киев • УНН

 • 263067 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Розовый бриллиант Fortune, исключительно редкий гигантский драгоценный камень, был продан во вторник на аукционе в Женеве частному азиатскому коллекционеру за 28,5 млн долларов, передает УНН ссылаясь на AFP.

Детали

Он был продан на аукционе Magnificent Jewels в отеле des Bergues в рамках Недели роскоши Christie's в Женеве.

По данным аукционного дома Christie's, этот драгоценный камень весом 18,18 карата является самым большим бриллиантом грушевидной огранки, когда-то проданным с молотка.

Торги, продолжавшиеся четыре минуты, начались с 17 миллионов швейцарских франков и были трехсторонней битвой между участниками торгов по телефону, и победитель получил драгоценный камень, увеличив ставку на полмиллиона.

Алмаз был выставлен в Женеве, затем в октябре отправился в Нью-Йорк, Шанхай, Тайвань и Сингапур, после чего вернулся в Швейцарию.

Добавим

Мировой рекорд розового бриллианта был установлен в 2017 году, когда камень, известный как CTF Pink Star, был продан в Гонконге за 71,2 миллиона долларов.

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