Рідкісний рожевий діамант Fortune продали на аукціоні за 28,5 млн доларів

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Він був проданий на аукціоні Magnificent Jewels у готелі des Bergues в рамках Тижня розкоші Christie's у Женеві.

За даними аукціонного будинку Christie's, цей дорогоцінний камінь вагою 18,18 карата є найбільшим діамантом грушоподібного ограновування, коли-небудь проданим з молотка.

Торги, які тривали чотири хвилини, почалися з 17 мільйонів швейцарських франків і були тристоронньою битвою між учасниками торгів по телефону, і переможець зрештою отримав дорогоцінний камінь, збільшивши ставку на півмільйона.

Алмаз був виставлений у Женеві, потім у жовтні вирушив у Нью-Йорк, Шанхай, Тайвань та Сінгапур, після чого повернувся до Швейцарії.

Додамо

Світовий рекорд рожевого діаманту було встановлено у 2017 році, коли камінь, відомий як CTF Pink Star, продали в Гонконгу за 71,2 мільйона доларів.