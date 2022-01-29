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15 марта, 19:03 • 105038 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139604 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121143 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114823 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103569 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100830 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90518 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Редкое явление: замерзший водопад в Румынии вызвал ажиотаж у туристов

Киев • УНН

 • 45424 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Термальный водопад вблизи румынского города Топлица замерз впервые за последние годы. Посмотреть на редкое явление приезжают туристы со всего мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews и BBC.

Детали

Высота водопада в Топлице 10 метров. Это уникальная геологическая экосистема, которая простирается более чем на 500 квадратных метров на лугу реки Муреш.

Поскольку он питается термальными источниками, температура воды может составлять 27 градусов по Цельсию.

Водопад является памятником природы. Уже 22 года его охраняет национальный заповедник.

Напомним

В ноябре прошлого года канадское озеро Манитоба покрылось ледяными шарами.

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