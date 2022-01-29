Рідкісне явище: замерзлий водоспад у Румунії викликав ажіотаж у туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Термальний водоспад поблизу румунського міста Топліца замерз вперше за останні роки. Подивитися на рідкісне явище приїжджають туристи з усього світу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews та BBC.
Деталі
Висота водоспаду у Топліці 10 метрів. Це унікальна геологічна екосистема, яка простягається більше ніж на 500 квадратних метрів на лузі річки Муреш.
Оскільки він живиться термальними джерелами, температура води може становити 27 градусів за Цельсієм.
Водоспад є пам'яткою природи. Вже 22 роки його охороняє національний заповідник.
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