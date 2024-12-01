Ричард Гир представил документальный фильм об украинской молодежи с ВИЧ

В штаб-квартире ООН в Бонне состоялась премьера фильма "Взгляд на Украину" о молодых украинцах с ВИЧ. Ленту спродюсировал американский киноактер Ричард Гир, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Премьера документального фильма "Взгляд на Украину" (Eyes on Ukraine) состоялась в штаб-квартире ООН в Бонне накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря.

Как сообщается, фильм состоит из историй нескольких молодых украинцев с ВИЧ. Они объединились в проект Teenergizer, чтобы с помощью фотоискусства рассказать о своем диагнозе, преодолеть психологические проблемы и стигматизацию.

Главная героиня фильма-26-летняя основательница Teenergizer Яна Панфилова. Она родилась в Киеве, ВИЧ передался ей от рождения. Мать Яны рассказала, что до 2004 года в Украине не было единой программы лечения ВИЧ, каждый справлялся с ним самостоятельно. Однажды родители одноклассницы, в гостях у которой побывала Яна, позвонили ей и пожаловались, что теперь вся семья вынуждена проверяться на вирус.

В Украине чаще всего ВИЧ передается половым путем - ЦОЗ

По словам Яны, война ухудшила положение инфицированных в Украине: разрушены больницы, людям с ВИЧ на оккупированных территориях отказывают в лечении, если у них нет паспорта РФ.

В видеообращении к зрителям исполнительный продюсер Ричард Гир заявил, что в Украине около 260 тысяч человек с ВИЧ. "Тысячи из них покинули страну и живут как беженцы, но в то же время продолжают нуждаться в лечении и поддержке", - сказал актер. Он призвал к "справедливому окончанию этой безумной войны"и" праву людей с ВИЧ на свободную жизнь без стигматизации".

Выявлено более 9,6 тыс. случаев заболевания ВИЧ: какое предусмотрено лечение